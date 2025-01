Coup de théâtre au PSG : Gianluigi Donnarumma à l’Inter Milan ?

Il y a peu, l’agent de Gianluigi Donnarumma a évoqué la possibilité d’un retour en Serie A, affirmant que c’était une option envisageable. Ce samedi, la presse italienne évoque un intérêt de l’Inter Milan pour le portier du PSG.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma sur le départ ? L’Inter Milan à l’affût

Fin décembre, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, n’avait pas exclu un retour en Serie A pour son poulain, désormais menacé par la concurrence de Matvey Safonov dans les cages du Paris Saint-Germain.

« Il ne faut jamais dire jamais dans le football. Nous verrons dans les années à venir. Il se concentre sur le PSG pour l’instant, mais les négociations pour un nouveau contrat sont en stand-by », avait confié le représentant de l’international italien. Arrivé en tant qu’agent libre à l’été 2021, l’ancien gardien de l’AC Milan s’est imposé comme le titulaire indiscutable dans les buts parisiens.

Cependant, Donnarumma peine à convaincre totalement, notamment sur la scène européenne. Cette situation alimente les interrogations concernant son avenir au Paris SG. Face au blocage dans les négociations pour la prolongation de son bail, qui expire en juin 2026, d’autres grands clubs européens pointeraient déjà le nez pour l’été prochain.

En effet, selon les informations de Sky Sport Italia, l’Inter Milan observe attentivement la situation de Gianluigi Donnarumma à Paris SG. Mis en concurrence avec Matvey Safonov cette saison, le portier de la Nazionale pourrait représenter une opportunité intéressante l’été prochain, soit un an avant la fin de son contrat. Donnarumma « pourrait décider, en accord avec le club parisien, de changer d’équipe dès la saison prochaine. »

Le Paris SG prêt à laisser filer Donnarumma ?

En effet, selon les révélations de Gianluca Di Marzio, l’Inter s’intéresse de près à l’ancien Milanais. La formation transalpine observe que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026 et qu’un départ pourrait donc survenir dans six mois, soit à un an de la fin de son bail avec le Paris Saint-Germain.

« L’Inter surveille de près Gianluigi Donnarumma : si le gardien italien ne renouvelle pas son contrat, il pourrait devenir une option concrète pour le prochain mercato », explique le journaliste Gianluca Di Marzio. Désormais à la recherche d’un nouveau portier de classe mondiale, le Paris SG pourrait d’ailleurs ne pas s’opposer à la vente de son numéro 1, qui ne correspond pas forcément au profil idéal pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Outre l’Inter Milan, la Juventus Turin a également été annoncée sur les traces du Champion d’Europe 2021 il y a quelques mois. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Gianluigi Donnarumma à 35 millions d’euros. Affaire à suivre donc…