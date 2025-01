Angers SCO a enfoncé un peu plus le Montpellier HSC dans la zone de relégation. Ce dimanche, les Angevins se sont imposés 3-1 face aux Héraultais, concluant ainsi la première moitié de saison sur une note positive. En conférence de presse, l’entraîneur Alexandre Dujeux n’a pas caché sa satisfaction.

Une prestation solide des Angevins face au MHSC

Le Montpellier HSC, en difficulté à domicile ces derniers temps, a une nouvelle fois montré ses faiblesses. Réduits à neuf après deux expulsions, les hommes de Jean-Louis Gasset ont essuyé une lourde défaite devant leur public. Pourtant, Alexandre Dujeux et son équipe s’attendaient à un match disputé, mais le scénario a rapidement tourné en leur faveur.

« On s’attendait à une ambiance électrique. On voulait bien commencer la rencontre, et c’est ce qu’on a fait, j’en suis content », a déclaré l’entraîneur angevin. Lors de la première mi-temps, le SCO a pris l’avantage grâce à une maîtrise collective impressionnante. « À la mi-temps, j’avais demandé de repartir fort, mais on n’a pas réussi. C’est le petit bémol de la rencontre. Cependant, je trouve que notre première mi-temps a été très bien maîtrisée », a-t-il ajouté.

Angers SCO : Alexandre Dujeux satisfait de la victoire contre le MHSC 3

Un bilan positif pour la première moitié de saison, selon Alexandre Dujeux

Avec cette victoire convaincante à la Mosson, Angers SCO boucle la phase aller avec 19 points au compteur. Alexandre Dujeux a salué les progrès réalisés par son équipe depuis le début de la saison : « Je suis satisfait. Dix-neuf points sur les quatorze derniers matchs, c’est plutôt bien. Cette confiance accumulée doit nous permettre de continuer à travailler. » L’entraîneur a également souligné la progression de ses joueurs :

« On commence le championnat avec trois défaites, mais on termine la phase aller avec deux victoires consécutives. Cela montre que l’équipe évolue dans le bon sens. La première moitié de saison est positive, mais il faut maintenant aborder la deuxième avec un état d’esprit conquérant. »

Grâce à cette performance, Angers SCO occupe désormais la 13e place au classement de Ligue 1. Une position encourageante pour aborder la suite du championnat.