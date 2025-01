Mercato Toulouse FC : Kalidou Sidibé bientôt de retour au TFC ?

Alors que le Toulouse FC aspire à décrocher une qualification en Coupe d’Europe, la cellule de recrutement s’active pour renforcer l’effectif dirigé par Carles Martinez Novell. Parmi les pistes étudiées, le nom de Kalidou Sidibé revient avec insistance pour occuper le poste de milieu de terrain.

Kalidou Sidibé, un retour aux sources pour le Pitchoun ?

Âgé de 25 ans, Kalidou Sidibé évolue actuellement sous les couleurs de l’EA Guingamp en Ligue 2 BKT. Avant de rejoindre le club breton, ce milieu relayeur malien a suivi un parcours riche en expériences sur les pelouses françaises. Formé à l’académie du Paris FC, il a rejoint le Toulouse FC, où il a passé cinq ans, alternant entre l’équipe réserve et les professionnels.

Au cours de son passage chez les Violets, Sidibé a disputé 34 rencontres officielles et inscrit un but. À l’été 2022, il quitte le TFC pour Quevilly Rouen avant de rejoindre l’EA Guingamp le 21 août 2023. Depuis son arrivée, le joueur s’est imposé comme un élément clé de l’équipe guingampaise.

Kalidou Sidibé, milieu 🇲🇱 malien d’En Avant Guingamp, intéresse Toulouse FC pour un retour en #Ligue .



Formé au Téfécé, il pourrait rejoindre le club sous forme de prêt avec option d’achat.



Auteur d’un but et 4 passes en 18 matchs de L2, il est évalué à 1M€.



En savoir… pic.twitter.com/dIX4IeZe5b — africafoot.com (@Africafoot_com) January 11, 2025

Lors de la saison en cours, Kalidou Sidibé s’est distingué par sa régularité et son influence sur le jeu. Avec 1 594 minutes disputées en 20 apparitions toutes compétitions confondues, il fait partie des joueurs les plus utilisés par son entraîneur. Le milieu relayeur a également inscrit un but et délivré six passes décisives, contribuant directement aux ambitions de son club.

Face à ces performances remarquables, le Toulouse FC envisage un retour de Kalidou Sidibé sous la forme d’un prêt avec option d’achat, selon les informations rapportées par Africafoot. Toutefois, les négociations entre les deux clubs restent en cours.

Un éventuel transfert poserait un véritable dilemme pour l’EA Guingamp, qui vise la montée en Ligue 1 la saison prochaine. La perte de son milieu de terrain en pleine saison représenterait un coup dur pour le club breton, tandis qu’un tel renfort constituerait un atout précieux pour le TFC dans sa quête européenne.