Rayan Cherki au PSG ? Textor lâche une réponse foudroyante à Al-Khelaïfi

Alors que Rayan Cherki est régulièrement annoncé au PSG depuis plus d’un an, John Textor, président de l’OL, a fait une annonce forte sur ses relations avec son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, avec une option d’un an, Rayan Cherki arrive à un tournant de son aventure à l’Olympique Lyonnais. Avec 5 buts et 7 passes décisives en 17 matches toutes compétitions cette saison, le milieu offensif français continue d’aligner des prestations impressionnantes dans le jeu, faisant preuve de justesse technique et d’intelligence.

Pièce maîtresse du jeu lyonnais, Cherki ne laisse personne indifférent et ses prestations ne passent pas inaperçues. Notamment auprès de nombreux grands clubs européens. Alors que les dirigeants de l’OL ont fixé un prix de départ à 30 millions d’euros, le Bayer Leverkusen, Liverpool et le Paris Saint-Germain seraient toujours très intéressés par le profil du meneur de jeu de 21 ans.

À en croire Foot Mercato, le Paris SG et les Reds sont à ce jour les deux clubs les plus intéressés par ce dossier sur ce mercato hivernal. L’idée étant de s’assurer au plus vite les services de Rayan Cherki, mais aussi d’éviter une concurrence encore plus féroce dans six mois. Concernant le PSG, si Luis Campos a les moyens de finaliser une telle opération, les relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi pourraient clairement mettre à mal de futures négociations.

« Pour l’instant, je ne lui vendrai personne » : Textor se confie sur sa relation avec Al-Khelaïfi

Dans un entretien exceptionnel accordé à Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s’enflamme », qui sera diffusée ce lundi soir sur RMC, John Textor a ouvertement jeté un énorme coup de froid à la possibilité de voir Rayan Cherki au Paris Saint-Germain cet hiver. Le président de l’OL a publiquement assuré qu’il ne serait plus prêt à négocier des transferts avec son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser Al-Khelaïfi tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France », confie l’homme d’affaires américain avant de revenir sur ses relations avec le patron de l’ECA. « C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », a-t-il ajouté.