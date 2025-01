Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia à Paris, Naples accélère pour son remplaçant

Le PSG est sur le point de s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants de Naples ciblent l’ailier droit du LOSC, Edon Zhegrova, pour remplacer le Géorgien.

Mercato PSG : Naples trouve le successeur de Khvicha Kvaratskhelia au LOSC

L’international géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, pourrait quitter Naples dans les prochains jours pour rejoindre le PSG. Cette arrivée imminente aurait des conséquences sur un autre club de Ligue 1 : le LOSC. En effet, pour pallier le départ de son joueur phare, Naples aurait jeté son dévolu sur Edon Zhegrova.

Les rumeurs s’étaient intensifiées ces dernières semaines, et elles viennent d’être confirmées par le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano : le Napoli a bel et bien entamé des discussions avec les dirigeants du LOSC pour s’attacher les services d’Edon Zhegrova. Le Kosovar est en pleine forme cette saison et a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en Ligue 1.

Du côté de Lille, la position est claire : Edon Zhegrova ne partira pas en cours de saison. Le président du LOSC, Olivier Létang, a d’ailleurs assuré au technicien lillois, Bruno Genesio, que l’effectif sera maintenu en l’état jusqu’à la fin de la saison.

Toutefois, face à une offre conséquente, le club nordiste pourrait être tenté de céder. Selon la presse italienne, Naples prépare une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour convaincre Lille. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Edon Zhegrova est estimée à 25 millions d’euros.