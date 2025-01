OL Mercato : Le transfert d’un défenseur bouclé, l’Olympique Lyonnais empoche 5 M€

Un cinquième départ est imminent à l’OL. Le transfert d’un défenseur, qui n’entre plus dans les plans de Pierre Sage, vers un club de Jupiler Pro League est sur le point d’être finalisé, contre 5 millions d’euros.

Mercato : Adryelson vers Anderlecht, sa visite médicale programmée en Belgique

L’OL est particulièrement actif sur le marché des transferts, notamment en ce qui concerne les départs. Quatre joueurs ont déjà quitté le club rhodanien. Le premier, Anthony Lopes, a été libéré de ses six derniers mois de contrat et s’est engagé librement avec le FC Nantes. Les trois autres, Gift Orban, Jeffinho et Maxence Caqueret, ont fait l’objet de transferts définitifs. Ils ont respectivement rejoint Hoffenheim en Allemagne, Botafogo au Brésil et Côme en Italie.

D’autres départs sont en cours de finalisation à Lyon. Celui d’Adryelson est d’ailleurs imminent. Selon le média belge La Dernière Heure, le défenseur brésilien va s’engager avec Anderlecht en Jupiler Pro League. Il sera prêté pour une durée de six mois, avec une option d’achat obligatoire fixée à 5 millions d’euros. Adryelson est attendu à Bruxelles dès mardi pour passer sa visite médicale et signer son contrat à en croire la source.

OL : Adryelson n’a pas réussi à s’imposer à Lyon

Recruté par l’OL en janvier 2024 en provenance de Botafogo pour une somme de 3,58 millions d’euros, le joueur de 26 ans n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif lyonnais. Il avait d’ailleurs été prêté à son club d’origine en septembre dernier. Il n’avait fait que 4 apparitions sous le maillot des Gones en huit mois.

De retour à Lyon en janvier 2025, Adryelson ne rentre toujours pas dans les plans de l’entraîneur lyonnais, Pierre Sage. Les difficultés financières de l’Olympique Lyonnais, qui l’obligent à réduire sa masse salariale, ont accéléré son départ.