Mercato OL : Transferts, l’Olympique Lyonnais est encore loin du compte

L’OL a déjà finalisé quatre départs ce mercato d’hiver. Toutefois, le club rhodanien est encore loin d’avoir atteint ses objectifs, compte tenu du déficit financier à combler.

Mercato : Quatre départs et environ 33 M€ dans les caisses

Menacé de relégation en Ligue 2 par la DNCG, l’OL s’est engagé à céder des joueurs cet hiver et l’été prochain pour assainir ses finances. Le club de John Textor a rapidement entamé son mercato.

Anthony Lopes a été libéré de son contrat et a rejoint le FC Nantes. Ce départ gratuit a permis à l’Olympique Lyonnais d’économiser 2,1 millions d’euros sur les six mois restants de son contrat très généreux. Gift Orban et Jeffinho ont été transférés à Hoffenheim et Botafogo respectivement, rapportant au club environ 14,3 millions d’euros. Maxence Caqueret a quant à lui rejoint l’Italie, à Côme, pour une indemnité de 16,5 millions d’euros bonus inclus.

À ce stade du mercato, l’OL a déjà engrangé près de 33 millions d’euros, un montant encore loin des 100 millions espérés.

OL : Jonh Textor vise de gros transferts vers la fin du mercato

John Textor vise toutefois des transferts plus importants en fin de mercato, en particulier ceux de Rayan Cherki, Malick Fofana et Ernest Nuamah, très courtisés par les grands clubs européens.

Alexandre Lacazette et Nemanja Matic pourraient également être libérés si des offres intéressantes se présentent, afin de réduire encore la masse salariale. Ces deux joueurs, tout comme Anthony Lopes, perçoivent un salaire mensuel important, estimé à 500 000 euros chacun. Matic est d’ailleurs visé par Como 1907, qui s’est déjà offert Caqueret.