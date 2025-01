OM : Coupe de France, De Zerbi annonce la couleur face au LOSC

Ce mardi soir, le Vélodrome vibrera aux rythmes d’un choc OM-LOSC en Coupe de France. Roberto De Zerbi et ses joueurs sont prêts à tout donner afin de se qualifier pour la suite de la compétition.

Roberto De Zerbi déterminé à éliminer le LOSC

L’Olympique de Marseille enchaîne les matchs à un rythme effréné. Trois jours après sa victoire contre le Stade Rennais (2-1) en Ligue 1, les Phocéens se tournent désormais vers la Coupe de France où ils affronteront le LOSC en 16èmes de finale. Pour l’entraîneur Roberto De Zerbi, cette compétition reste une priorité. « La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre », a affirmé le coach italien.

Malgré des tirages au sort jugés difficiles, avec des confrontations successives face à des équipes de Ligue 1, comme l’AS Saint-Étienne et Lille, De Zerbi reste concentré et déterminé. « Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC », a-t-il insisté, soulignant l’importance de l’enjeu plutôt que de l’adversaire.

Une bonne connexion entre l’OM et le public du Vélodrome

Les bons résultats de l’OM en ce début d’année 2025 créent une dynamique positive et renforcent le lien entre les joueurs et les supporters. D’ailleurs, Roberto De Zerbi se félicite de cette connexion. « Mon premier objectif, c’est de créer une connexion entre les joueurs et les supporters. Je veux qu’ils puissent s’identifier », a-t-il indiqué.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille et ses hommes pourront ainsi compter sur une forte mobilisation mardi soir au Vélodrome pour le choc contre le LOSC. Il ne faudra surtout pas sous-estimer l’adversaire lillois. Avec un effectif de qualité et un entraîneur ambitieux, cet OM semble en tout cas prêt à relever ce défi.