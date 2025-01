Mercato PSG : Une date tombe pour l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia à Paris !

Après plusieurs semaines de négociations, Naples et le PSG ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien débarquera à Paris dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia arrive à Paris !

Khvicha Kvaratskhelia est sur le point de rejoindre le PSG. Alors que les rumeurs s’intensifiaient ces derniers jours, l’arrivée du talentueux Géorgien semble désormais imminente. Selon les informations de L’Équipe, Khvicha Kvaratskhelia devrait poser ses valises à Paris dès ce mercredi. Le joueur, annoncé avec insistance du côté du Parc des Princes, va évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Fabrizio Romano, Naples et Paris Saint-Germain ont trouvé un accord définitif autour de 70 millions d’euros. Les deux clubs ont finalisé tous les aspects juridiques et financiers de l’opération ce mardi. Les documents contractuels ont été échangés. Les derniers détails devraient être bouclés ce mercredi, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée de Kvaratskhelia à Paris.

Le joueur devra ensuite passer sa visite médicale avant de parapher officiellement son contrat et de s’engager avec le club de la capitale. Khvicha Kvaratskhelia s’engagera pour une durée de quatre ans et demi soit jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option. Selon la presse italienne, le Géorgien va toucher un salaire de 8,5 millions d’euros net par saison au PSG, plus divers bonus pouvant porter le total à 11 millions d’euros.