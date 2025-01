C’est fait, le PSG boucle le transfert de Khvicha Kvaratskhelia ! 

Khvicha Kvaratskhelia se rapproche du PSG. Désireux de quitter le Napoli pour franchir un cap dans sa carrière, l’ailier géorgien s’apprête à rejoindre les rangs de l’équipe conduite par Enrique. Les deux clubs se rapprochent dans ce sens.

Mercato : Accord de principe entre le PSG et Naples pour Khvitcha Kvaratskhelia

Comme annoncé par plusieurs sources étrangères et locales ces derniers jours, le Paris Saint-Germain et le SSC Naples ont trouvé un accord de principe ce lundi pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, avoisinant les 70 millions d’euros, à en croire L’Équipe. Le journal sportif précise même que « seuls quelques détails d’ordre organisationnel et juridique restent à régler avant de finaliser l’arrivée de l’ailier géorgien » à Paris.

Dans la journée, Mamuka Jugeli, l’agent du joueur de 23 ans, et Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, se sont rencontrés pour finaliser les principaux aspects de cet accord avec le Napoli. Selon des sources italiennes, Giovanni Manna, le directeur sportif du club napolitain, n’était pas présent physiquement lors de cette réunion.

La direction du club de Serie A attendait ces dernières heures que l’offre parisienne se rapproche davantage de ses exigences, ce que le Paris SG a fait, notamment en ajustant la partie des bonus, assure le média francilien. L’ancien partenaire de Victor Osimhen attend désormais le feu vert de sa direction afin de s’envoler pour Paris, où il doit finaliser son transfert.

Plus qu’une question de temps pour Kvaratskhelia

Toujours selon L’Équipe, l’accord entre le Paris Saint-Germain et le SSC Naples n’est pas encore totalement finalisé. Les directions et les services juridiques des deux clubs doivent encore s’entendre sur certains détails financiers. Khvicha Kvaratskhelia, lui, n’a pas encore reçu l’autorisation de son club, avec lequel il est lié jusqu’en juin 2027, pour se rendre en France afin d’y passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Pour autant, les deux parties ont assuré lundi soir que la résolution de ces derniers détails n’était plus qu’une question de temps. Sauf surprise de dernière minute, Kvaratskhelia devrait donc défendre les couleurs rouge et bleu à compter de ce mercato hivernal.