Stade de Reims : John Patrick rejoint le SDR !

Dans cette fenêtre des transferts, le Stade de Reims se montre particulièrement actif. Quelques jours après l’ouverture du mercato hivernal, le club annonce sa troisième recrue : John Patrick.

John Patrick s’engage avec le Stade de Reims

Jeune milieu de terrain irlandais, John Patrick arrive en provenance du Getafe FC. Né à Madrid, il a été formé au sein du club espagnol, évoluant avec les équipes U19 et réserve. Reconnu pour ses passes précises et sa capacité à casser les lignes, John Patrick est un joueur polyvalent, capable d’évoluer comme ailier gauche ou attaquant axial.

Cette saison, il a déjà participé à six rencontres avec l’équipe première de Getafe, dont deux en Coupe du Roi et quatre en Liga. Convaincu par son potentiel, le Stade de Reims a décidé de miser sur lui. L’arrivée de John Patrick a été officialisée via les canaux digitaux du club, accompagnée de la signature d’un contrat de quatre ans et demi.

🤝 Bienvenue à 𝗥𝗲𝗶𝗺𝘀, John Patrick ! pic.twitter.com/BD3hoMFrBR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 15, 2025

Un investissement stratégique pour le SDR

Le transfert a coûté 1,2 million d’euros au Stade de Reims. Pol-Édouard Caillot, Directeur Sportif, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes très heureux d’accueillir John Patrick dans notre effectif. Son profil puissant et dynamique correspond parfaitement à notre projet sportif. Avec ses qualités techniques et l’énergie qu’il apporte sur le terrain, il renforcera notre milieu de terrain. »

Avec cette nouvelle recrue, Luka Elsner espère dynamiser son équipe. John Patrick devient la troisième signature de ce mercato pour le SDR, après Hiroki Sekine et Malcom Jeng.