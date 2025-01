Stade de Reims : un renfort suédois s’ajoute à l’effectif du SDR !

Alors que certains joueurs quittent le Stade de Reims, d’autres viennent renforcer les rangs. Parmi les arrivées enregistrées ce week-end, le club a officialisé la signature de Malcolm Jeng, un jeune défenseur central suédois.

Un coup stratégique : Malcolm Jeng rejoint le Stade de Reims

Formé en Suède, Malcolm Jeng a fait ses débuts professionnels avec l’IK Sirius après avoir gravi les échelons dans les catégories U15, U17 et U19. En janvier 2023, il a intégré l’équipe première, où ses performances remarquables ont attiré l’attention du Stade de Reims. Convaincu par son potentiel, le club champenois a décidé de miser sur ce joueur prometteur.

Le transfert a été officialisé sur les réseaux sociaux et le site officiel du SDR : « Le Stade de Reims accueille une nouvelle pépite dans ses rangs : Malcolm Jeng, jeune défenseur central suédois de 19 ans, arrive en provenance de l’IK Sirius. Avec son gabarit impressionnant de 1,90 m et sa patte gauche, Malcolm est un profil moderne et prometteur, prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière sous les couleurs Rouge et Blanche. »

𝗠𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹𝗺 𝗝𝗲𝗻𝗴 nouveau 𝘳𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵 𝘳𝘦́𝘮𝘰𝘪𝘴 ! 🔴⚪️ pic.twitter.com/ob0zLZmcFa — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 12, 2025

Une recrue à 2,5 millions d’euros

Le transfert de Malcolm Jeng s’élève à 2,5 millions d’euros, avec un contrat de quatre ans. Selon Pol-Edouard Caillot, Directeur Sportif du Stade de Reims, ce recrutement répond à des besoins précis :

« Malcolm possède un excellent sens de l’anticipation, gère très bien les situations dos au but et excelle dans les un-contre-un grâce à une maîtrise parfaite de ses appuis. Il est également à l’aise balle au pied, capable de relancer proprement, d’effectuer des passes longues précises ou de sortir sous pression. Son calme et son intelligence de jeu sont des atouts majeurs. Bien qu’il ait encore une marge de progression sur les duels aériens, son potentiel est énorme. »

Avec son transfert au Stade de Reims, Malcolm Jeng s’apprête à découvrir un nouveau défi : la Ligue 1. Pour l’entraîneur Luka Elsner, cette signature constitue une opportunité stratégique : intégrer un jeune défenseur talentueux, prêt à s’imposer dans l’élite du football français.