FC Nantes : Cette faiblesse qui coûte encore cher au FCN face au Stade Brestois

Le FC Nantes n’ira pas au-delà des seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Canaris sont tombés 2-1 mercredi face au Stade Brestois. Antoine Kombouaré a notamment pointé du doigt une faiblesse le manque de réalisme du FCN.

FC Nantes : Antoine Kombouaré amer après l’élimination de FCN en Coupe de France

L’élimination du FC Nantes en 16èmes de finale de la Coupe de France face à Brest a laissé un goût amer à Antoine Kombouaré. L’entraîneur des Canaris s’est montré déçu après l’élimination de son équipe. Dans des propos rapportés par le site officiel du club, il a souligné les regrets de son équipe et pointé du doigt certaines erreurs.

« On a tout pour revenir au score dans le match et passer. Mais on a raté le dernier quart d’heure de la première mi-temps. Ils ouvrent le score sur un hors-jeu flagrant, une erreur d’arbitrage, qui nous coûte cher. La deuxième occasion qu’ils ont, un corner, tu es mené 2-0. Et comme en championnat, en deuxième mi-temps, on a été très bons « , a noté Antoine Kombouaré.

» Mais on manque de réalisme, dans nos passes et nos tirs. On a 16 tirs dans le match, un seul cadré. Ils ont huit tirs, 4 cadrés, 2 buts. On manque de précision et de justesse « , a regretté l’entraineur du FC Nantes. Antoine Kombouaré a également regretté le manque d’efficacité de son équipe, notamment en première période. « On a eu le ballon, mais on n’a jamais été dangereux. On a fait une première mi-temps où on n’a pas été dedans. »

Malgré cette défaite, le coach du FC Nantes reste optimiste pour la suite de la saison. « Il faut maintenant garder le positif car on a un match très important dimanche (face à l’ASSE). Il faut basculer à autre chose. Il faut espérer que ce qu’on n’a pas réussi aujourd’hui fonctionne dimanche « , a-t-il ajouté.