Mercato ASSE : Plusieurs dossiers se compliquent pour Saint-Etienne

L’ASSE continue de travailler activement sur ce mercato pour renforcer son effectif. Le club forézien est particulièrement intéressé par le retour d’Irvin Cardona. Pendant ce temps, d’autres pistes se refroidissent.

Mercato ASSE : Saint-Etienne espère toujours Irvin Cardona

Après un premier passage réussi au club, Irvin Cardona pourrait bientôt faire son grand retour à l’ASSE. Le club forézien est particulièrement intéressé par le retour de l’attaquant, prêté à l’Espanyol Barcelone par le FC Augsbourg. Cependant, les négociations s’avèrent plus complexes que prévu.

Les Verts souhaitent obtenir un prêt de six mois avec option d’achat obligatoire pour moins de 1,5 million d’euros. De son côté, Cardona serait d’accord pour signer un contrat de deux ans et demi avec Saint-Étienne. Malheureusement, un accord n’a pas encore été trouvé avec l’Espanyol et le FC Augsbourg, co-propriétaire des droits du joueur.

D’autres pistes se referment à Saint-Etienne

Parallèlement, d’autres pistes explorées par les dirigeants stéphanois semblent se refroidir. La piste menant à Baptiste Santamaria du Stade Rennais est désormais à oublier, tout comme celle de Timothy Ouma (Efsborg), qui devrait rejoindre le Slavia Prague. Ces échecs successifs compliquent la tâche d’Eirik Horneland et de ses dirigeants sur le mercato.

L’ASSE a besoin de renforcer son effectif, notamment au milieu de terrain, pour espérer se maintenir en Ligue 2. Les dirigeants continuent donc de travailler d’arrache-pied pour trouver des solutions et renforcer leur équipe. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour le mercato de l’ASSE.