Depuis la polémique en Coupe de France face au Puy-en-Velay, Téji Savanier est sous le feu des critiques de certains médias. Parmi eux, Daniel Riolo, journaliste à RMC Sport, n’a pas mâché ses mots dans l’émission After Foot, ciblant le milieu de terrain de 33 ans.

Daniel Riolo demande le départ de Téji Savanier

« Téji Savanier n’y arrive plus, c’est fini », a lancé Daniel Riolo. Selon lui, Savanier n’a plus sa place au Montpellier HSC. Ses performances actuelles avec le club pailladin en sont la preuve, car le joueur ne montre plus la même intensité ni la même énergie qu’auparavant. Bien qu’il ait longtemps été un leader incontestable de l’équipe, Riolo invite les dirigeants à analyser sa situation et à prendre une décision ferme.

Il ajoute : « Si le gars qui représente ton club depuis des années, qui t’a beaucoup aidé, qui a été souvent excellent, reste finalement parce qu’il est confortablement installé avec un gros salaire… à un moment donné, il faut se poser des questions. »

Montpellier HSC : Daniel Riolo critique sévèrement Téji Savanier 3

La polémique en Coupe de France comme preuve de déclin

Daniel Riolo revient également sur l’épisode marquant de la défaite contre Le Puy-en-Velay en Coupe de France. Il critique ouvertement les déclarations de Savanier : « Quand tu prends une branlée contre une petite équipe et que tu sors des phrases comme « ça ne me fait pas mal au cul d’être dernier quand je touche 210 000 € par mois », c’est une trahison pour le club. »

Cette sortie médiatique aurait poussé les dirigeants à retirer le brassard de capitaine à Téji Savanier, désormais confié à Jordan Ferri. Enfin, Daniel Riolo interpelle Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC : « Si même ton emblème te trahit avec de telles déclarations, c’est que le club est en grande difficulté. »

Il reste à voir si cette pression médiatique entraînera une décision de la part des dirigeants du Montpellier HSC concernant l’avenir de Téji Savanier.