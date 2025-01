Mercato LOSC : Officiel, Stéphane Noumbissie débarque à Lille OSC

Le jeune défenseur camerounais, Stéphane Noumbissie s’est engagé officiellement avec le Lille LOSC pour les cinq prochaines saisons.

Mercato LOSC : Stéphane Noumbissie, la pépite camerounaise rejoint Lille

Le LOSC Lille s’offre une recrue hivernale. Les Dogues ont annoncé la signature de Stéphane Noumbissie. Âgé de seulement 18 ans, ce défenseur camerounais, formé à la Dauphine Academy Sport Center, s’est engagé avec le LOSC jusqu’en 2029.

« Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée du jeune défenseur camerounais, Stéphane Noumbissie (18 ans), en provenance de l’AS Dauphine FC. Il s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029 et intègre dans un premier temps le groupe Pro 2 », a indiqué Lille dans un communiqué.

Considéré comme l’un des plus jeunes talents du football camerounais, Stéphane Noumbissie a rapidement séduit les recruteurs européens grâce à ses qualités athlétiques et techniques. Polyvalent, il évolue avec aisance aussi bien en défense centrale que sur les côtés. Le jeune défenseur a montré tout son potentiel lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17.

International à tous les niveaux de jeunes avec les Lionceaux Indomptables, Stéphane Noumbissie a choisi de rejoindre le Lille LOSC pour poursuivre sa progression. Le Camerounais est fier de s’engager avec Lille. Il prend l’engagement de livrer de belles performances pour combler les attentes des dirigeants lillois.

« Je suis très fier et heureux de rejoindre le LOSC, un club de l’élite française. Devenir footballeur professionnel était un rêve qui se réalise aujourd’hui, et je me donne pour premier objectif de réussir rapidement mon intégration et d’apporter le maximum au club. », a-t-il dit.

Stéphane Noumbissie intégrera dans un premier temps l’équipe réserve du LOSC afin de s’adapter au football professionnel français.