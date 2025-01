Incroyable transfert au PSG : Milan Skriniar à un pas du Bayern Munich ?

Milan Skriniar est au cœur de nombreuses spéculations. Arrivé au PSG à l’été 2023, le défenseur central slovaque est poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui ne compte pas sur lui dans ses plans. Annoncé un peu partout en Europe, il pourrait filer au Bayern Munich.

Mercato PSG : Le Bayern Munich pense à Milan Skriniar

Ultra-dominateur en Bundesliga, le Bayern Munich montre toutefois des lacunes défensives, notamment en Ligue des Champions. Vincent Kompany, l’entraîneur du club bavarois, aurait donc réclamé à sa direction un renfort dans le secteur défensif lors de ce mercato hivernal. Et selon les informations de PSG Inside Actus, les dirigeants munichois surveilleraient la situation de Milan Skriniar au PSG.

L’arrivée de l’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait ainsi offrir une option supplémentaire à Kompany aux côtés de Dayot Upamecano, Kim Min-Jae et Eric Dier. Selon les informations de L’Équipe, le départ de Milan Skriniar serait bien imminent. Déclassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le joueur de 29 ans a publiquement exprimé son désir d’avoir un temps de jeu plus conséquent. Et pour y parvenir, Skriniar bénéficie encore d’une belle cote sur le marché.

Milan Skriniar affole l’Europe, le Paris SG fixe son prix

Sauf improbable retournement de situation, Milan Skriniar devrait quitter le Paris Saint-Germain d’ici le 3 février et la fin du mercato d’hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Ziar nad Hronom devra choisir sa future destination entre la Turquie et l’Angleterre, d’après L’Équipe. Le média sportif révèle notamment que Galatasaray, leader du championnat turc, et Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, seraient intéressés par Skriniar.

En Angleterre, Aston Villa et Tottenham seraient également sur les rangs pour le numéro 37 du Paris SG. Alors que le Paris SG serait prêt à faciliter le départ de Milan Skriniar en acceptant de négocier un prêt avec option d’achat, les décideurs de Fenerbahçe seraient enclins de conclure un transfert sec contre un chèque de 15 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le Bayern Munich parviendra à convaincre le PSG et le capitaine de la sélection de Slovaquie.