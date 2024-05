Alerte mercato : José Mourinho a trouvé un nouveau club

C’est en Turquie que José Mourinho devrait rebondir, après son passage mitigé dans la capitale italienne. Bien qu’il ait gagné la Conférence League en 2022 avec l’AS Rome, José Mourinho est moins côté.

José Mourinho s’offre un nouveau challenge

C’est la grosse bombe qui vient de tomber par Sky Sport Italie, José Mourinho a trouvé un nouveau club. Le technicien portugais de 61 ans devrait rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Mais on le sait, José Mourinho n’est plus l’entraineur de premier ordre qu’il était dans les années 2000 et au début des années 2010. Il a nettement reculé dans la hiérarchie.

Ses années de gloire à Porto, Chelsea et l’Inter restent mémorables, mais ses expériences plus mitigées à Manchester United, Tottenham et l’AS Roma, ainsi que son passage au Real Madrid, ont quelque peu terni sa réputation. Même s’il a gagné partout (sauf à Tottenham), il va devoir prouver, qu’il a encore le talent d’antan, et ce à toute l’Europe.

Le gros coup de Fenerbahçe

En effet, selon Sky Sport Italie, José Mourinho a conclu un accord avec Fenerbahçe pour un contrat de deux ans, proposé par le directeur sportif Mario Branco, également portugais. Il y retrouvera une équipe compétitive, mais sans Leonardo Bonucci, qui a pris sa retraite après avoir rejoint le club stambouliote en janvier dernier.

Mais cette signature n’est pas forcément un « gros coup » pour le technicien portugais. En effet, beaucoup de grands clubs étaient à la recherche d’un entraineur comme le Bayern, Manchester United ou encore Chelsea. Mais aucun de ses derniers n’a sollicité José Mourinho. Une preuve supplémentaire de son déclin aux yeux de l’Europe.