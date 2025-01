Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli gâche les plans de l’OM

L’OM voulait profiter de ce mercato hivernal pour se séparer des indésirables de Roberto De Zerbi. Mais Jorge Sampaoli, l’entraîneur du Stade Rennais, ne compte pas faciliter la tâche au club olympien. Explications.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli recale un indésirable de l’OM

Six mois seulement après son arrivée en provenance du Stade Brestois, Lilian Brassier n’est plus le bienvenu à l’OM. Écarté par Roberto De Zerbi, qui ne compte pas sur lui, le défenseur central français est clairement poussé vers la sortie sur ce mercato hivernal. Une opportunité que Frédéric Massara a voulu saisir pour renforcer l’effectif du Stade Rennais.

Proche de Medhi Benatia, le directeur sportif du club breton a donc entamé des négociations avec la direction de l’OM pour le joueur de 25 ans. Toutefois, le journal L’Équipe assure que Jorge Sampaoli, l’entraîneur du SRFC, n’est pas sur la même longueur d’onde que Massara sur ce coup. En quête de renforts défensifs cet hiver, le technicien argentin aimerait voir débarquer des joueurs marseillais, mais ne semble pas convaincu par Lilian Brassier.

Jorge Sampaoli préfère Mbemba et Méïté pour renforcer le SRFC

Prêté avec option d’achat par le Stade Brestois l’été passé, Lilian Brassier pourrait ne pas terminer la saison à Marseille. L’OM serait effectivement prêt à le laisser partir et le Stade Rennais manifeste un intérêt réel. Cependant, Jorge Sampaoli en pincerait davantage pour Chancel Mbemba et Bamo Meïté pour renforcer le secteur défensif du SRFC dans cette deuxième partie de saison.

🔹Jorge Sampaoli 🇦🇷 n'est pas fan de Lilian Brassier 🇫🇷 et préfèrerait largement recruter Chancel Mbemba ou Bamo Meité.



Relégué dans le loft de l’OM depuis cet été, Mbemba privilégie un départ libre à la fin de son contrat dans six mois, une opportunité qui attire beaucoup de recruteurs. Quant à Bamo Meïté, l’international ivoirien de 23 ans, qui n’entre pas non plus dans les plans de Roberto De Zerbi, il est également ciblé par Montpellier.

De son côté, Lilian Brassier ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. En effet, même si aucune offre n’a encore été formulée, le RC Lens suit attentivement sa situation, et un club allemand, qui pourrait être Wolfsburg ou Stuttgart, aurait déjà fait une proposition concrète à l’OM pour le récupérer cet hiver.