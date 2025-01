Mercato RC Lens : Le successeur de Brice Samba trouvé au Bayern Munich !

Le RC Lens est à la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Brice Samba sur ce mercato. Le club sang et or aurait jeté son dévolu sur Daniel Peretz, le doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Le RC Lens est sur le point de bouleverser son secteur défensif. Après les départs de Brice Samba et d’Abdukodir Khusanov, le club artésien pourrait aussi voir Kevin Danso quitter le club durant ce mercato hivernal. Pendant ce temps, s’il y a un chantier qui semble préoccuper les dirigeants sang et or, c’est celui de gardien de but.

Alors qu’Hervé Koffi assure l’intérim de manière satisfaisante depuis le départ de Brice Samba, le RC Lens chercherait à renforcer ce poste. Selon Sky Sports Allemagne, les dirigeants lensois auraient coché le nom de Daniel Peretz, le gardien remplaçant du Bayern Munich. Âgé de 23 ans, Daniel Peretz est considéré comme l’un des grands espoirs du football israélien.

Bien qu’il soit actuellement la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, son talent n’est plus à prouver. Son arrivée à Lens lui permettrait de bénéficier d’un temps de jeu plus important et de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Des discussions en cours entre le RCL et Daniel Peretz

Les dirigeants du Racing Club de Lens auraient déjà entamé des discussions avec leurs homologues bavarois. Cependant, le transfert de Daniel Peretz ne sera pas simple à réaliser. Le gardien israélien est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028 et le club allemand pourrait être réticent à le laisser partir.

De plus, la blessure de Daniel Peretz pourrait compliquer les négociations. Si le RC Lens parvient à s’attacher les services du joueur de 24 ans, ce serait un véritable coup pour le club. Le gardien israélien apporterait une plus-value indéniable à l’équipe et permettrait au RC Lens de viser encore plus haut.

En parallèle de ce dossier, le RC Lens continue d’explorer d’autres pistes pour renforcer son effectif. Le club artésien est à la recherche de joueurs expérimentés et talentueux afin de consolider sa place dans le haut de tableau de Ligue 1.