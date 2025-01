FC Nantes : Antoine Kombouaré s’attire la foudre des supporters du FCN

Antoine Kombouaré est encore loin de s’être tiré d’affaires au FC Nantes. En dépit de quelques résultats encourageants face au LOSC et à l’AS Monaco, les choix tactiques de l’entraîneur canari ne passent pas chez les supporters.

FC Nantes : La tactique ultra-défensive d’Antoine Kombouaré fait polémique

Le FC Nantes a obtenu un match nul face à l’AS Saint-Étienne, mais la prestation des Canaris a suscité de nombreuses critiques. La décision d’Antoine Kombouaré d’adopter un jeu ultra-défensif a particulièrement fait réagir. Avec seulement 25% de possession de balle, les Nantais ont privilégié la défense au détriment de l’attaque.

Cette stratégie, si elle a permis de ramener un point de Saint-Étienne, a laissé un goût amer aux supporters, qui réclament un jeu plus offensif et ambitieux. Depuis le retour de la trêve hivernale, c’est le quatrième match sans succès pour le FC Nantes dont 3 nuls et 1 défaite. Si les Canaris ont pu à chaque fois marquer, ce n’est pourtant pas assez pour remporter la victoire.

Les choix de l’entraîneur kanak ont également été questionnés lors du changement effectué à la 87ème minute. Plamedi Nsingi, aligné en faux neuf, a été remplacé par Jean-Philippe Gbamin, un milieu de terrain. Cette décision a été perçue comme une humiliation par certains observateurs et a suscité de nombreuses interrogations sur le management d’Antoine Kombouaré.

Les résultats décevants du FC Nantes depuis le début de la saison et le style de jeu proposé par l’entraîneur mettent de plus en plus de pression sur Antoine Kombouaré. Les supporters commencent à douter de sa capacité à redresser la situation et réclament un changement de méthode.