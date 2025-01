Mercato ASSE : Ivan Gazidis annonce des ajustements à Saint-Etienne

Ivan Gazidis et l’ASSE travaillent sur le mercato hivernal afin de renforcer l’équipe. Le président de Saint-Etienne a annoncé des ajustements attendus dans le groupe stéphanois.

Ivan Gazidis promet un mercato actif pour l’ASSE

Deux semaines après l’ouverture du mercato d’hiver, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas encore signé un seul renfort. Mais le club est annoncé sur des pistes pour relever le niveau de l’équipe. Cependant, l’ASSE ne veut plus commettre les mêmes erreurs commises lors du dernier mercato estival. « La montée en L1 a été une très bonne surprise pour nous, nous ne nous y attendions pas forcément, a-t-il expliqué. Nous avons dû être réactifs. On a fait des erreurs, on en fera sans doute d’autres, mais nous travaillons dur », a confié Ivan Gazidis.

Interrogé en marge du match contre le FC Nantes, Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, a évoqué les perspectives du club lors du prochain mercato hivernal. Il assure qu’il y a une bonne collaboration pour le bien du club. « Il y a une belle complicité au sein du club, que ce soit avec le coach, avec l’équipe dirigeante qui était en place. Nous travaillons en harmonie et c’est très important. Nous sommes très enthousiastes avec l’arrivée d’Eirik (Horneland) », a-t-il dit.

Eirik Horneland, une signature stratégique pour l’ASSE

En attendant de signer ses premiers renforts, Ivan Gazidis se frotte les mains pour avoir signé un entraîneur qui incarne le mieux l’ASSE dont ils rêvent. « Il était important d’avoir un entraîneur qui pratique un jeu offensif, ambitieux, c’est comme ça que l’on amènera le public avec nous. On a envie que les supporters soient fiers de leur équipe. Cela passe par le jeu, par les valeurs, par le travail », a indiqué le dirigeant stéphanois

Le Canadien a souligné que l’objectif était de renforcer l’équipe pour lui permettre de progresser et de se maintenir en Ligue 1. « Eirik veut développer les joueurs de l’effectif, ils croient beaucoup en eux. Et nous cherchons à améliorer l’équipe, toujours. Sur ce mercato, nous serons actifs. Il y aura des ajustements », a-t-il promis.