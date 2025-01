PSG – Manchester City : Pep Guardiola répond cash à Luis Enrique avant le choc

Après son large succès face à Ipswich (0-6) ce dimanche, Manchester City se prépare désormais pour le choc contre le PSG en Ligue des Champions. Après son homologue parisien Luis Enrique, l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, s’est prononcé sur cette rencontre.

PSG : Luis Enrique annonce un match plein contre Man City

Solide leader de Ligue 1 avec neuf points d’avance sur son dauphin, l’OM, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City ce mercredi au Parc des Princes à 21 heures. Pour ce match crucial de Ligue des Champions, Luis Enrique pense que ses hommes sont prêts après leur prestation de qualité face au RC Lens samedi après-midi. L’entraîneur des Rouge et Bleu attend donc avec impatience les Skyblues.

« C’était un match difficile, compliqué, face à un bel adversaire. Ils ont du caractère et cela a rendu la tâche ardue. Nous avons encaissé un but, mais nous avons été suffisamment efficaces pour renverser la situation. L’importance du prochain match n’a pas affecté l’équipe, et il est évidemment préférable d’arriver face à City avec une victoire. Nous avons joué contre une équipe qui défend bien, mais nous avons su exploiter les espaces.

Nous avons donc réussi à inverser la tendance face à un bel adversaire. Pep Guardiola ? Son idée du football est merveilleuse, la mienne aussi. Le Parc des Princes nous attend », a déclaré Luis Enrique sur beIN Sports. Et le moins que l’on peut dire, c’est que la même impatience habite également son compatriote Pep Guardiola, lui aussi, pressé d’en découdre.

Pep Guardiola avant PSG – City : « Une finale pour nous »

Tout comme le PSG, Manchester City aborde ce match de Ligue des Champions avec la confiance acquise grâce à ses récents bons résultats. Après une période très compliquée au cœur de l’automne, les Citizens restent sur une série de six rencontres sans défaite.

Ce dimanche, les hommes de Pep Guardiola n’ont laissé aucune chance à Ipswich, actuellement en difficulté. Et à l’instar du PSG, cette affiche de Ligue des champions de mercredi est perçue comme une finale pour la qualification au prochain tour. Après la rencontre, le manager des Citizens a été interrogé sur ce choc face au champion de France en titre.

« Bien sûr, à 4-0, 5-0, j’ai pensé au match face à Paris. (…) En fait, nous avons deux finales (les deux derniers matchs de Ligue des champions). Si nous gagnons les deux, nous sommes qualifiés. Si nous en gagnons une, il y a de fortes chances aussi, mais nous devons encore prendre des points, car nous nous sommes mis nous-mêmes dans cette situation délicate.

Les derniers mauvais résultats en C1 ? Mais à ce moment-là, nous avions beaucoup de problèmes, nous ne pouvions pas être performants à notre niveau. J’espère poursuivre sur cette lancée à Paris », a confié Pep Guardiola dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien.