Mercato OM : Mehdi Benatia manque un deal avec Chelsea !

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, semblait bien partir pour conclure le transfert de Renato Veiga en provenance de Chelsea. Mais cette piste serait finalement tombée à l’eau.

Après avoir renforcé sa défense avec l’arrivée de Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato hivernal. Alors qu’un nouvel avant-centre est attendu pour remplacer Elye Wahi en partance pour Francfort, les dirigeants phocéens cherchent également à renforcer leur couloir gauche.

Le nouveau directeur sportif, Mehdi Benatia, et son équipe explorent déjà plusieurs pistes pour ce poste stratégique. Celle menant à Renato Veiga, le jeune défenseur de Chelsea, semblait même la plus prometteuse. Capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que sur le côté gauche, le Portugais de 21 ans séduit par son profil polyvalent.

L’OM a rapidement entamé des discussions concrètes avec Chelsea en vue de boucler sa signature. Sauf que cette offensive marseillaise s’est soldée par un échec. Mehdi Benatia et son équipe ont tenté de trouver un accord avec leurs homologues londoniens, en vain. La Minute OM assure en effet que Renato Veiga ne viendra pas à Marseille cet hiver. Plusieurs éléments expliquent cet échec.

Renato Veiga 🇵🇹 | Analisi individuale 📗



Alla scoperta del difensore classe 03', accostato in questi ultimi giorni alla Juventus.

Caratteristiche tecnico /tattiche, punti di forza, elementi da migliorare e potenzialità.



Come al solito RT. 💌

[THREAD] pic.twitter.com/SEYyL0ilKf — Alessandro Crosta (@a_crosta) January 20, 2025

Un prix conséquent pour les finances de l’OM

Malgré son faible temps de jeu à Chelsea, Renato Veiga a d’autres options pour la suite de sa carrière. La Juventus, Naples et Dortmund seraient sur ces traces. De plus, les exigences financières des Blues, fixées à plus de 20 millions d’euros, auraient refroidi les ardeurs marseillaises.

L’OM devra ainsi explorer d’autres pistes pour étoffer son effectif. Le mercato hivernal est encore long, et les dirigeants phocéens disposent de quelques semaines pour trouver la perle rare en vue de concurrencer ou remplacer Quentin Merlin au poste de latéral gauche.