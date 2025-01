Mercato OM : Benatia veut arracher Renato Veiga, Chelsea surpris !

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, s’attaque à un dossier de taille sur ce mercato hivernal. Renato Veiga, propriété de Chelsea, est l’objectif du dirigeant marseillais avant la clôture du marché des transferts. Une offensive audacieuse qui bouscule les plans de Chelsea FC.

Mercato OM : Mehdi Benatia déterminé pour Renato Renato Veiga

Depuis son arrivée à l’OM, Mehdi Benatia s’est fait un nom grâce à des décisions ambitieuses et des négociations osées. Cette fois, il vise Renato Veiga, jeune promesse de 21 ans arrivée à Chelsea en provenance du FC Bâle l’été dernier pour un montant de 14 millions d’euros. Bien que les Blues croient en son potentiel à long terme, le portugais peine à s’imposer. Il n’a disputé aucun des six derniers matchs de Premier League et n’était même pas dans le groupe lors de la rencontre des Blues contre Fulham. Pour autant, il plait au directeur sportif de l’OM qui vient de lancer les manœuvres pour le débaucher.

Chelsea n’est pas contre l’idée de prêter Renato Veiga pour lui offrir plus de temps de jeu, mais le club londonien était loin d’imagine un positionnement de l’Olympique de Marseille sur le joueur. La Lazio Rome et le Borussia Dortmund sont les deux derniers clubs qui ont pris l’avance sur le dossier. Mais Mehdi Benatia joue une carte différente : il propose un transfert permanent, une offre inattendue qui a pris les dirigeants de Chelsea par surprise.

L’OM veut s’offrir le jeune Renato Veiga dans le cadre d’un transfert sec

Ce mouvement s’inscrit dans les efforts de Benatia pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, notamment au poste d’arrière gauche, où Quentin Merlin n’a pas pleinement convaincu l’entraîneur italien. Selon le journaliste Alfredo Pedulla, l’OM est prêt à investir dans ce jeune talent pour en faire un pilier de l’équipe à long terme.

Si Chelsea hésite à laisser partir Veiga définitivement, l’audace de Benatia pourrait changer la donne. En effet, l’idée d’un transfert pourrait séduire les Blues à condition d’obtenir une offre financière attractive. Avec son habitude des coups stratégiques, le bras droit de Pablo Longoria espère faire réfléchir les dirigeants londoniens et couper ainsi l’herbe sous le pied des concurrents.

Mercato hivernal : Renato Veiga, le pari audacieux de l’OM face à la Lazio

Alors que la Lazio et Dortmund restent en embuscade, l’OM tente un pari risqué, mais prometteur. Ce dossier pourrait bien être l’un des tournants du mercato marseillais, et une victoire face à Chelsea renforcerait encore davantage la réputation de Mehdi Benatia comme maître négociateur.