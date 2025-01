Mercato PSG : Un cador turc dégaine une offre pour Marco Asensio au Paris SG !

Annoncé sur le départ du PSG depuis quelques semaines, Marco Asensio pourrait effectivement quitter Paris. Les dirigeants de Galatasaray bougent les lignes pour s’attacher ses services cet hiver et le relancer.

Mercato PSG : Galatasaray pousse fort pour déloger Marco Asensio du Paris SG

Marco Asensio est en difficulté au PSG cette saison en raison de la forte concurrence en attaque au sein de cette équipe. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’attaquant espagnol ne rentre plus dans les plans du club de la capitale. Cette saison, Marco Asensio a fait 15 apparitions avec le Paris SG et a inscrit deux buts.

Selon les informations de PSGInside-Actus, l’international espagnol fustige son faible temps de jeu et envisagerait de claquer la porte du Paris Saint-Germain cet hiver pour s’imposer ailleurs. Alors que des rumeurs évoquent un retour en Espagne, c’est en Turquie que l’intérêt se fait le plus pressant.

Selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray s’est bel et bien positionné pour accueillir l’ancien Madrilène. Les médias turcs ont aussi confirmé l’intérêt du géant turc. Le club stambouliote souhaite boucler l’opération sous forme de transfert définitif et non de prêt.

Jorge Mendes, l’agent de Marco Asensio, est activement impliqué dans ce dossier. Il aurait déjà transmis l’offre de Galatasaray à son joueur. Toutefois, à l’heure actuelle, l’Espagnol n’a pas encore donné son feu vert pour rejoindre cette formation turque.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’ancien crack du Real Madrid est estimée à 20 millions d’euros. Marco Asensio est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2026.