Mercato OM : 37 M€, le successeur d’Elye Wahi enfin trouvé !

Alors qu’Elye Wahi est proche de s’engager avec Francfort sur ce mercato, l’OM se tourne vers un attaquant évalué à 37 millions d’euros pour le remplacer.

Mercato OM : Santiago Giménez pour remplacer Elye Wahi

Le départ d’Elye Wahi de l’Olympique de Marseille semble désormais acté. Après une première partie de saison difficile où il n’a inscrit que 3 buts en 14 apparitions, l’attaquant français s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort dans les jours à venir. Il a donné son accord pour rejoindre le club allemand, et les derniers de son transfert sont en train d’être réglés entre les deux écuries.

Cette transaction permettra à l’OM de récupérer les 25 millions d’euros investis lors de son transfert, et au joueur de poursuivre sa carrière en Bundesliga. En revanche, elle laissera un vide qu’il faudra rapidement combler. Pour remplacer Elye Wahi, la direction marseillaise a déjà une nouvelle cible dans le viseur : Santiago Giménez. L’attaquant mexicain du Feyenoord Rotterdam est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial.

Ses 62 buts en 103 matchs en témoignent. Son profil de buteur prolifique correspondrait parfaitement aux besoins de Roberto De Zerbi à l’OM, selon Daniel Riolo. Toutefois, le recrutement de Santiago Giménez ne sera pas une mince affaire. Le joueur de 23 ans est lié à Feyenoord jusqu’en juin 2027 et sa valeur est estimée à près de 37 millions d’euros selon Transfermarkt. L’OM devra donc proposer une offre très importante pour convaincre le club néerlandais de le laisser partir.

https://twitter.com/InfosOM_/status/1881615376653668811

D’autres pistes explorées en attaque

Son arrivée apporterait une nouvelle dimension à l’attaque marseillaise et permettrait au club de viser les plus hautes sphères. Et si les négociations avec le Feyenoord venaient à échouer, l’OM pourrait se rabattre sur d’autres cibles. Les recruteurs marseillais explorent en parallèle les pistes menant à Marcus Rashford et Mathys Tel, deux cibles qui s’avèrent très compliquées.