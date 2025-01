ASSE : Eirik Horneland se donne corps et âme pour sauver Saint-Etienne !

L’ASSE choisit Eirik Horneland pour tenter de sauver les Verts de la relégation. Et depuis son arrivée à Saint-Etienne en décembre dernier, il vit et respire le football, comme il l’a confié.

ASSE : Eirik Horneland, des débuts prometteurs

Cela fait un mois que l’ASSE a officialisé la nomination d’Eirik Horneland au poste d’entraîneur du club stéphanois. Il a succédé à Olivier Dall’Oglio, limogé pour insuffisance de résultats. L’objectif que le groupe Kilmer Sports Ventures lui a fixé est d’assurer le maintien des Verts en Ligue 1. Ses débuts sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne sont mitigés, mais prometteurs.

Le technicien norvégien a commencé par une victoire contre le Stade de Reims (3-1), mais il n’a pas réussi à enchaîner. Son équipe s’est inclinée face au PSG (2-1), puis a été tenue en échec par le FC Nantes (1-1) à Geoffroy-Guichard.

Le nouveau coach de Saint-Etienne se confie sur son implication totale pour le maintien

Interrogé sur ses loisirs depuis son arrivée dans le Forez, Eirik Horneland a avoué qu’il passait la majeure partie de son temps à travailler, d’autant plus qu’il réside pour le moment au Centre sportif Robert-Herbin, sur son lieu de travail. « Pour le moment, je vis ici, donc je passe de longues journées au bureau à travailler sur tous les aspects, à analyser les adversaires et à mieux connaître la Ligue 1 », a-t-il confié.

« Même lorsque je suis dans ma chambre, je regarde des matchs, je profite de ce temps pour me concentrer sur mon travail. Étant seul pour l’instant, j’ai beaucoup de temps à consacrer au football », a-t-il poursuivi.

Le nouvel entraîneur de l’ASSE reste ouvert à d’autres disciplines sportives, mais il préfère se concentrer sur le football compte tenu de la situation de son équipe, actuellement en position de barragiste : « Beaucoup de sports m’intéressent, mais quand on a un travail comme le mien, on se focalise sur le football, qui est ma passion principale. Je me concentre donc pleinement sur celui-ci. »