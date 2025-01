Mercato OM : Ce transfert surprise tenté par Mehdi Benatia !

Nouveau directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia travaille en toute discrétion sur ce mercato d’hiver. Le dirigeant marocain a même entamé des négociations pour faire venir Aymeric Laporte à l’Olympique de Marseille.

Mercato : Aymeric Laporte à l’OM, la surprise signée Mehdi Benatia

L’Olympique de marseille a frappé fort en début de mercato hivernal en s’attachant les services de Luiz Felipe. Mais le club phocéen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et si un nouvel avant-centre est notamment attendu en vue de succéder à Elye Wahi, les responsables de l’OM travaillent en coulisse pour étoffer davantage leur secteur défensif.

Les noms de Renato Veiga, Nicola Zalewski ou encore Danilo circulent régulièrement dans la cité phocéenne. Et un nouveau vient s’ajouter à cette liste : Aymeric Laporte. Le défenseur franco-espagnol a réalisé de solides prestations en 19 rencontres disputés cette saison avec Al Nassr. Ses performances en Arabie Saoudite et son expérience au plus haut niveau ont attiré l’attention des dirigeants marseillais.

D’autant plus que l’ancien joueur de Manchester City n’exclut pas un retour en Europe. D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe de Greg, Mehdi Benatia, nouveau directeur sportif de l’OM, aurait personnellement contacté Aymeric Laporte pour lui présenter le projet marseillais. Une initiative qui pourrait s’avérer décisive dans ce dossier.

Attention à la concurrence du Real Madrid

Toutefois, l’OM ne sera pas seul sur ce dossier. Le Real Madrid serait également intéressé par le profil d’Aymeric Laporte. Cette concurrence pourrait compliquer la tâche à Mehdi Benatia et ses équipes, qui devront faire preuve de beaucoup de persuasion pour convaincre le défenseur de 30 de rejoindre la cité phocéenne.

L’arrivée d’Aymeric Laporte serait un véritable coup de maître pour l’OM. Son expérience, sa qualité technique et son leadership feraient de lui un élément clé de la défense de Roberto De Zerbi. Il reste à savoir si les Phocéens parviendront réellement à boucler ce transfert. Tout reste possible en matière de mercato.