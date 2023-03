Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 18:30

Annoncé sur le départ à Manchester City, Aymeric Laporte intéresse le PSG. Mais le défenseur central espagnol sait déjà où il veut jouer.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Aymeric Laporte ne fait plus partie des plans de Manchester City. Relégué à un simple statut de remplaçant, le défenseur central de 28 ans sait que son avenir ne passe plus forcément par les Cityzens. Selon la presse espagnole, notamment le quotidien Mundo Deportivo, le compatriote de Sergio Ramos scrute déjà le marché afin de se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine.

Cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain, qui pourrait justement laisser partir librement Sergio Ramos au terme de la saison, aimerait l’attirer en Ligue 1. Le Daily Star précise même que les dirigeants parisiens ont montré un fort intérêt pour l’ancien joueur de Bilbao. Toutefois, le natif d’Agen aurait une préférence pour la Liga.

PSG Mercato : Aymeric Laporte veut rejoindre le Barça

Recruté en janvier 2018 en provenance de l’Athletic Bilbao, Aymeric Laporte pourrait faire ses valises et quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et du Real Madrid, l’international espagnol souhaiterait revenir en Liga et aurait même déjà tranché sur son prochain club. En effet, selon les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo, le protégé de Pep Guardiola aurait fait savoir à ses agents qu’il aimerait rejoindre le Barça.

D’ailleurs, des contacts existeraient déjà avec les dirigeants barcelonais. Toutefois, la volonté d'AymericLaporte pourrait se heurter aux soucis financiers des Blaugranas puisque le président de la Liga, Javier Tebas, a récemment révélé que le Barça était dans l’incapacité de recruter de nouveaux joueurs durant l’intersaison. D’autant que Manchester City ne devrait pas brader un joueur évalué tout de même à 38 millions d’euros.