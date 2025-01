Stade Brestois : Éric Roy sans regrets après la défaite face au Shakhtar Donetsk

Battu par le Shakhtar Donetsk (0-2), le Stade Brestois reste néanmoins en course pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré cette défaite en Ukraine, l’entraîneur breton, Éric Roy, ne nourrit aucun regret, tout en pointant du doigt les lacunes de son équipe.

Une première période fatale pour le Stade Brestois

Le Stade Brestois a plié dès la première mi-temps face aux Oranges et Noirs. Dominateur dès les premières minutes, le Shakhtar Donetsk s’est imposé avec deux buts inscrits avant la pause. Incapables de trouver des solutions offensives ou de corriger leurs erreurs défensives, les Ty Zefs n’ont pas su renverser la situation.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Éric Roy n’a pas mâché ses mots : « Ce match était magnifique à jouer, sans pression. Nous avons déjà réalisé un beau parcours dans cette compétition. Cependant, nous n’avons pas reconnu le Stade Brestois en première mi-temps, et nos erreurs nous ont coûté cher. Les buts étaient largement évitables, mais à ce niveau de compétition, cela se paie cash. »

L’entraîneur a également critiqué le manque de maîtrise de son équipe : « C’était un match manqué où nous avons facilité la tâche du Shakhtar, un club habitué à l’Europe. Ce n’était pas un complexe d’infériorité, mais plutôt un manque de contrôle. Nous n’avons pas su mettre en place notre jeu ni animer notre système. Quand on n’est pas performant, avec ou sans ballon, cela devient très compliqué. »

Photo d’Éric Roy, coach du Stade Brestois

Un rebond attendu face au Havre et au Real Madrid

Malgré cette déconvenue, Éric Roy veut tourner la page rapidement et se projette sur les prochaines échéances cruciales : « Il sera difficile d’atteindre les huit premières places. Cela aurait nécessité un parcours quasi-parfait. Désormais, je préfère me concentrer sur notre déplacement au Havre et la réception du Real Madrid. »

En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, le Stade Brestois réalise tout de même une saison prometteuse. Actuellement neuvièmes du championnat avec 25 points, les Bretons restent à seulement quatre unités du top 6, synonyme de qualification européenne. En Ligue des Champions, une victoire face au Real Madrid leur permettrait d’accéder directement aux huitièmes de finale, une performance historique pour le club.