Ligue des Champions : le Stade Brestois stoppé par le Shakhtar Donetsk

Le Stade Brestois n’a pas réussi à écrire l’histoire en Ligue des Champions ce soir face au Shakhtar Donetsk. Le club breton s’est incliné (0-2) face à l’équipe ukrainienne. Cependant, cette défaite n’entame en rien son statut de barragiste.

Le Stade Brestois dominé par le Shakhtar Donetsk

La qualification directe pour les huitièmes de finale devra attendre pour le Stade Brestois. Ce mercredi soir, l’équipe avait une chance de réaliser cet exploit, mais le Shakhtar Donetsk s’est montré plus incisif et déterminé. Dès la première période, les joueurs ukrainiens ont pris l’avantage en inscrivant deux buts.

Dès le coup d’envoi, les Oranges et Noirs ont imposé leur rythme face aux Bretons avec une pression constante. À la 18e minute, la défense des Ty Zefs a cédé, permettant au Shakhtar de marquer le premier but. Motivé par cette ouverture du score, le club ukrainien a poursuivi ses efforts et a doublé la mise juste avant la mi-temps. Avec un score de 0-2, le Stade Brestois est rentré aux vestiaires en difficulté.

⌚️ | 45' ⏸️ C'est la mi-temps ici à Gelsenkirchen. À la pause, le Stade Brestois est mené par le Shakhtar. Il reste encore 45 minutes pour recoller au score !#SHASB29 2️⃣-0️⃣

Une seconde mi-temps sans rebond pour le Stade Brestois

Malgré des tentatives pour renverser la situation en seconde période, les joueurs d’Éric Roy n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Bien qu’ils n’aient pas concédé de but supplémentaire, leurs efforts n’ont pas suffi pour inverser la tendance.

Avec 13 points au classement de la Ligue des Champions, le Stade Brestois conserve néanmoins son statut de barragiste. Peu importe les résultats des autres matchs, les Bretons sont assurés de continuer leur parcours européen. Cependant, ils auront une dernière opportunité de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale s’ils parviennent à battre le Real Madrid lors de la prochaine rencontre.