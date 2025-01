Mercato PSG : C’est bouclé, un crack africain signe au Paris SG

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG préservent l’avenir. Alors que le mercato hivernal bat son plein, le Paris SG sécurise ses cadres les plus en vue. Un crack africain vient ainsi de s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Achraf Hakimi signe un contrat longue durée avec le Paris SG

Auteur d’une nouvelle prestation XXL contre Manchester City, mercredi soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la 7e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le PSG. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’international marocain a déjà paraphé un nouveau bail en faveur du club de la capitale jusqu’en juin 2029.

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 68 millions d’euros, Hakimi s’est rapidement imposé au sein du onze de départ du PSG. Alors que d’autres grands clubs européens comme le Real Madrid et Manchester City sont régulièrement annoncés sur ses traces, le natif de Madrid a fait le choix de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.

Initialement lié au PSG jusqu’en 2026, Achraf Hakimi a signé pour trois années supplémentaires. « Achraf Hakimi a déjà signé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, qui sera bientôt officiel. Il montre une fois de plus son amour pour le PSG », révèle le journaliste italien sur Twitter. Cette prolongation sera officialisée prochainement.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia à Naples pour 75 millions d’euros, le Paris Saint-Germain va donc pouvoir continuer à compter sur son numéro 2 sur le long terme. Très attaché au PSG, Hakimi a d’ailleurs pointé du doigt l’écusson du club de la capitale, comme pour déclarer son amour et confirmer son avenir au sein du club.