Mercato Stade Rennais : Accord conclu, Kyogo Furuhashi débarque à Rennes

Le Stade Rennais est sur le point de réaliser un nouveau coup pendant ce mercato hivernal. L’attaquant japonais Kyogo Furuhashi va rejoindre le SRFC dans les prochaines heures.

Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi en route vers le SRFC

Le Stade Rennais continue de renforcer son effectif. Après les arrivées de Seko Fofana et Brice Samba, un troisième renfort est sur le point de rejoindre la Bretagne cet hiver. Selon les informations de Ouest-France, le club breton serait sur le point de s’offrir les services de Kyogo Furuhashi, l’attaquant japonais du Celtic Glasgow. Après quelques jours de négociations, le Stade Rennais et Celtic Glasgow ont trouvé un accord définitif autour de 10 millions d’euros.

En conférence de presse ce jeudi 23 janvier 2025, le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli a confirmé l’arrivée du Japonais. « On espère que l’opération se concrétisera aujourd’hui pour Kyogo, et si c’est le cas, il pourrait avoir des minutes à Monaco. C’est un joueur que l’on voulait ardemment et qui peut nous apporter de la profondeur », a confié l’Argentin.

Âgé de 30 ans, Kyogo Furuhashi livre de belles performances en Écosse. Meilleur buteur du championnat d’Écosse en 2022-2023 avec 23 réalisations, l’international japonais (22 sélections, 5 buts) a inscrit un total de 85 buts en 165 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Celtic.