Mercato OM : Tout est réglé, Elye Wahi attendu à Francfort !

🚨🚨🦅 Elye Wahi arrive à Francfort @RMCsport



🔹L’OM et Francfort sont tout proches d’un accord 26M€ + 3 de bonus et 15% sur la plus-value à la revente.



🔹Si tout va bien le joueur va voyager dans les 24h pour se rendre en Allemagne



➡️ Le buteur va signer 4 ans et demi… pic.twitter.com/Bee4YesKAW