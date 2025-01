Mercato ASSE : Chelsea s’attaque à Mathis Amougou !

L’avenir de Mathis Amougou à l’ASSE devient de plus en plus incertain. Alors que le mercato hivernal bat son plein, le milieu de terrain est sur les tablettes de Chelsea, prêt à investir pour le signer.

Mercato ASSE : Chelsea veut chiper Mathis Amougou à Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne pourrait voir l’une de ses jeunes promesses quitter le club dans un avenir proche. Selon les informations de RMC Sport et Foot Mercato, Chelsea est prêt à investir 15 millions d’euros pour attirer Mathis Amougou. Formé à l’ASSE, le joueur a disputé 16 matchs de Ligue 1 cette saison. Le jeune milieu de terrain s’est illustré par sa vision du jeu et sa maturité technique.

Bien qu’il ait été titulaire en début de saison à l’ASSE sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, Amougou occupe désormais un rôle plus secondaire. Le plan des Londoniens est clair : recruter le joueur avant de le prêter à Strasbourg, un autre club détenu par BlueCo. Une stratégie qui permettrait à Amougou de continuer sa progression dans un environnement compétitif tout en restant dans le giron du groupe.

https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/1882490930923762043

Mathis Amougou a aussi la cote en Allemagne

Chelsea n’est pas seul sur le dossier. Le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, deux clubs de Bundesliga, ont également exprimé leur intérêt pour un prêt. Le nom de Mathis Amougou avait déjà été associé à Xabi Alonso et au Bayer il y a quelques mois.

Toutefois, Saint-Étienne avait alors réussi à conserver son jeune talent, qui reste sous contrat jusqu’en 2026. Les Verts se retrouvent face à un dilemme. Bien qu’une vente à 15 millions d’euros représenterait une manne financière non négligeable pour le club, perdre un joueur aussi prometteur pourrait fragiliser leur projet sportif.

Pour Mathis Amougou, un transfert à Chelsea, suivi d’un prêt, pourrait être une opportunité idéale pour gagner en expérience tout en restant proche des standards du football européen.