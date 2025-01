PSG Mercato : Paul Pogba proche du Paris SG ? Le verdict tombe

Libre après la résiliation de son contrat avec la Juve, Paul Pogba cherche un club pour relancer sa carrière dès mars. Annoncé avec insistance à l’OM, le milieu de terrain français pourrait-il devenir une option pour le PSG ? La réponse est connue.

PSG Mercato : Paul Pogba ne manque pas de prétendants

Après la levée de sa suspension pour dopage, Paul Pogba pourrait retrouver les terrains de football dans quelques semaines. En France, l’Olympique de Marseille travaillerait à convaincre le joueur de 31 ans de venir se relancer en Ligue 1. Même s’il n’a pas encore signé avec un club, l’ancien milieu défensif de Manchester United croule déjà sous le poids des propositions sur le marché des transferts.

Invité sur Twitch par AmineMaTue il y a quelques jours, Paul Pogba a notamment déclaré : « il y a des propositions. On se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres moins. Pour donner un exemple, aller en Russie, ce n’est pas l’objectif. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Pourquoi pas ? Si l’opportunité se présente, tant mieux. On aspire toujours à jouer dans les meilleurs clubs. Mais cela ne dépend pas que de moi. »

En quête d’un renfort expérimenté au milieu de terrain, le PSG, courtisan de longue date de La Pioche, pourrait-il profiter de sa situation actuelle pour le récupérer ? Pas forcément.

Paul Pogba ne correspond pas au projet parisien

Placé sur les tablettes du Paris Saint-Germain par le passé, Paul Pogba intéresse-t-il toujours Nasser Al-Khelaïfi et les siens ? Interrogé lors d’un chat organisé par le quotidien Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a été catégorique sur le sujet : « verra-t-on Pogba au PSG cette année ? Non, pas de Pogba cette année, ni les suivantes. Il ne correspond pas au projet. » L’avenir de Paul Pogba ne semble donc pas s’écrire au Paris SG, même si son nom circule bien chez les Rouge et Bleu.