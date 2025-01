Coup dur pour Olivier Létang et Mehdi Benatia après les incidents du choc OM-LOSC

Le président du LOSC, Olivier Létang, et le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, ont été suspendus après leur comportement lors de la rencontre entre Lille et Marseille en Coupe de France.

LOSC vs OM : Olivier Létang et Mehdi Benatia suspendus

Des tensions ont émaillé la rencontre entre le LOSC et l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Olivier Létang et Medhi Benatia, respectivement président de Lille et directeur sportif de l’OM, ont été suspendus à titre conservatoire par la Fédération Française de Football (FFF) suite à leur comportement sur le bord du terrain.

La rencontre, qui s’est soldée par une qualification de Lille aux tirs au but après un match nul 1-1, a été marquée par une tension dès les premières minutes. Mais c’est en toute fin de match que le chaos s’est installé. Alors que Marseille venait d’égaliser sur un magnifique but de Luis Henrique, Olivier Létang s’est emporté. Le président lillois, qui se tenait bien trop près de la touche, s’est vivement adressé au quatrième arbitre, allant jusqu’à le saisir par le bras. Un geste qui lui a valu une suspension provisoire.

De l’autre côté, Mehdi Benatia a été expulsé du match après avoir vivement contesté une décision arbitrale. Le dirigeant marseillais a ensuite longuement exprimé sa colère, reprochant au corps arbitral de ne pas avoir accordé un pénalty en faveur de son équipe.

Les deux dirigeants, qui n’étaient pas présents lors de l’audience, ont été suspendus à titre conservatoire. Mehdi Benatia, déjà sous le coup d’un sursis pour des faits similaires cette saison, risque une sanction plus lourde. Olivier Létang, quant à lui, pourrait être empêché de siéger au Conseil d’administration de la Ligue, selon Le Parisien.