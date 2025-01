Mercato FC Nantes : Paris FC prépare un sale tour au FCN cet hiver !

Le FC Nantes bouge les lignes pour recruter l’attaquant français Jonathan Ikoné. Le Paris FC entre dans la course pour la signature du joueur et veut chambouler les plans du FCN.

Mercato FC Nantes : Le Paris FC et le FCN en lutte pour Jonathan Ikoné

Le Paris FC s’attaque à une cible prioritaire du FC Nantes cet hiver. Ces deux écuries françaises ont jeté leur dévolu sur l’ancien attaquant du LOSC, Jonathan Ikoné, qui évolue actuellement en Serie A en Italie. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du FCN seraient très intéressés par le profil de Jonathan Ikoné, ailier international français et ancien champion de France avec le Lille.

Depuis son transfert à la Fiorentina en janvier 2022, Jonathan Ikoné peine à s’imposer en Serie A. Cette saison, l’ancien Lillois n’a fait que 13 apparitions avec son club. Peu utilisé par son entraîneur, l’ancien Lillois pourrait faire son retour en Ligue 1 pour se relancer.

Selon la presse italienne, le FC Nantes a accéléré les discussions avec les dirigeants de la Fiorentina et aurait déjà formulé une offre concrète aux Italiens afin de s’attacher les services de Jonathan Ikoné. Mais il doit se montrer prudent sur ce dossier. Car, un autre club français pourrait lui damner le pion. Les dirigeants du Paris FC suivent aussi de près la situation du crack français.

Lors de l’émission After Foot sur RMC, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a confirmé l’intérêt de son club pour Jonathan Ikoné. Mais le joueur n’a pas encore pris une décision fixe concernant son avenir. « Pourquoi ça traîne avec Ikoné ? Je ne sais pas s’il a envie de venir. On travaille sur plusieurs pistes et on fera un choix le moment venu », a déclaré le dirigeant parisien.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’ailier droit français est estimée à 8 millions d’euros. Les deux clubs doivent présenter une offre alléchante pour convaincre la Fiorentina de lâcher sa pépite.