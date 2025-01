Mercato FC Nantes : Officiel, Antoine Kombouaré tient une nouvelle recrue au FCN !

Comme annoncé depuis quelques jours, le jeune défenseur du RC Strasbourg, Saïdou Sow débarque officiellement au FC Nantes sous la forme de prêt.

Mercato FC Nantes : Le FCN se renforce en défense avec l’arrivée de Saïdou Sow

Le FC Nantes poursuit son mercato hivernal et boucle l’arrivée de Saïdou Sow. Le défenseur central de Strasbourg arrive en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. « Le FC Nantes, le RC Strasbourg et Saïdou Sow sont parvenus à un accord pour l’arrivée du défenseur central Guinéen en prêt sans option d’achat pour les six prochains mois. », indique le FC Nantes sur son site officiel.

En quête de renforts pour consolider son secteur défensif, le FC Nantes a jeté son dévolu sur Saïdou Sow. Le jeune défenseur guinéen de 22 ans, formé à Saint-Étienne et sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2028, apportera de tonus à la défense du FC Nantes.

Son arrivée vient compenser la longue absence de Nathan Zézé, blessé à la malléole. Ce dernier est indisponible pour au moins trois mois. Avant de rejoindre les Canaris, Saïdou Sow a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec le RC Strasbourg cette saison.