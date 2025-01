Mercato Montpellier HSC : Pourquoi Arnaud Nordin était absent face au Toulouse FC ?

Le week-end dernier, Montpellier HSC s’est imposé contre le Toulouse FC, mais l’absence remarquée d’Arnaud Nordin a fait couler beaucoup d’encre. Dans un premier temps, certaines sources évoquaient un problème de santé. Toutefois, en conférence de presse, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a dévoilé les véritables raisons de cette absence.

Jean-Louis Gasset : « On m’a dit qu’il était en instance de transfert »

Arnaud Nordin, l’un des cadres offensifs du Montpellier HSC, n’a pas été convoqué pour cette rencontre. Selon Le Parisien, son absence était initialement attribuée à une gastro-entérite. Cependant, après le match, Jean-Louis Gasset a révélé une toute autre explication. L’entraîneur de 70 ans a confirmé que le joueur était en instance de transfert :

« On m’a dit qu’il était en instance de transfert. Je me suis dit que si je l’ai sur le banc, j’aurais tendance à vouloir le faire entrer. J’ai discuté avec lui, car je pense que ce n’est pas la meilleure solution de faire jouer un joueur qui risque de partir lundi ou mardi. Ce n’est pas encore finalisé, mais c’est pratiquement fait. » Ainsi, Jean-Louis Gasset a préféré se tourner vers d’autres joueurs de l’effectif disponibles et pleinement impliqués.

🚨Arnaud #Nordin en partance pour Mayence. Accord en très bonne voie avec Montpellier. #mercatohttps://t.co/gAZHiY81xu — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 27, 2025

L’entraîneur a également profité de cette situation pour envoyer un message fort à son groupe : « Avec les joueurs que j’ai, j’ai réintégré certains éléments un peu mis à l’écart pour leur montrer que, si on travaille bien et qu’on reste dans le bon état d’esprit, rien n’est définitif. En revanche, si un joueur affiche une mauvaise attitude ou boude parce qu’il n’est pas titulaire, je n’en veux pas. Je veux des joueurs contents d’être avec nous. »

Arnaud Nordin convoité en Allemagne

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 17 matchs (1 233 minutes toutes compétitions confondues), Arnaud Nordin attire l’attention de plusieurs clubs européens. Si des équipes anglaises se montrent intéressées, c’est en Allemagne que l’avenir de l’attaquant semble se dessiner. Le FC Mayence et le Borussia Mönchengladbach seraient sur les rangs, mais c’est le club de Mayence qui tiendrait la corde pour s’offrir les services de l’international français de 26 ans.