Angers SCO : Alexandre Dujeux reconnaît la supériorité du RC Lens

Malgré une belle prestation, Angers SCO s’est incliné avec honneur face au RC Lens (0-1), un des ténors du championnat. Après le match, l’entraîneur Alexandre Dujeux a salué la performance de l’adversaire, admettant la supériorité des Sang et Or.

Alexandre Dujeux : « La puissance de Lens a été impressionnante »

Dans une dynamique positive depuis la reprise du championnat après la trêve hivernale, Angers SCO a vu sa série interrompue par une courte défaite contre le RC Lens. Les Angevins se sont inclinés suite à un but de Frankowski à la 49e minute. Pour Alexandre Dujeux, ce revers reste compréhensible face à la qualité de l’opposition.

« On perd contre une équipe qui a réalisé un grand match et qui nous a été supérieure dans l’ensemble. Nous n’avons pas eu les ressources nécessaires pour inscrire un but et, au minimum, repartir avec un point. Nous avons eu quelques situations intéressantes en première mi-temps, notamment une belle frappe d’Esteban Lepaul, sur laquelle je ne suis pas certain qu’il y ait hors-jeu. Mais sur l’ensemble de la rencontre, Lens a montré davantage », a analysé l’entraîneur.

Photo : Alexandre Dujeux

Alexandre Dujeux a également souligné la force collective des Lensois : « La puissance de Lens a été impressionnante. Même lorsque nous avons franchi leur premier rideau défensif, nous n’avons pas su concrétiser nos opportunités. C’est là que j’éprouve des regrets. »

Des blessures qui compliquent la tâche d’Angers SCO

L’entraîneur a aussi évoqué les difficultés physiques rencontrées par son effectif, un élément déterminant dans le déroulement du match. « Carlens Arcus ressent une douleur au mollet, tandis que Jean-Eudes Aholou souffre derrière la cuisse. Devoir effectuer deux changements dès la première mi-temps, ce n’est jamais idéal. Nous avons également pris des précautions avec Jim, Farid et Florent, qui ont beaucoup donné ces derniers temps. »