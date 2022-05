RC Lens Mercato : Un cadre d’Angers SCO se rapproche du RCL

Publié par Timothée Jean le 02 mai 2022 à 22:25

RC Lens Mercato : La direction du RCL pourrait boucler l’arrivée d’un cadre d’Angers SCO cet été. Le club lensois devra faire vite.

RC Lens Mercato : Franck Haise fonce un milieu d’Angers SCO

8e de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat, le RC Lens s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé. Victime de son propre succès, le club lensois risque de perdre plusieurs joueurs lors de la prochaine fenêtre de transferts. Seko Fofana et Cheick Doucouré sont susceptibles d’être vendus cet été, d’autant plus que plusieurs clubs se bousculent en interne pour leur signature.

De son côté, le RC Lens ne reste pas les bras croisés et envisage de frapper un gros coup du côté d’Angers SCO. Foot Mercato révèle en effet que le profil de Thomas Mangani (35 ans) intéresse fortement le club nordiste. Le milieu de terrain expérimenté arrive au terme de son contrat avec Angers SCO en juin prochain et n’a toujours pas renouvelé son bail. A priori, il a très peu de chance qu’il le fasse. Après sept années de bons et loyaux services à Angers, Thomas Mangani sera libre de s’engager où il veut dès cet été. Une aubaine que le RC Lens ne compte pas laisser filer. Les Sang et Or pourraient se renforcer à moindre coût cet été. Mais le Racing Club de Lens n’est pas le seul sur ce dossier.

D’autres clubs foncent sur Thomas Mangani

Très utilisé cette saison avec 30 rencontres disputées en Ligue 1, Thomas Mangani s’apprête à quitter Angers SCO en tant que joueur libre. Cette situation contractuelle a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Selon la source, le RC Strasbourg et plusieurs écuries de Ligue 2 seraient déjà sur ses traces. Le média en ligne indique également que Thomas Mangani aurait déjà reçu plusieurs offres de contrat. Il reste à savoir quelle écurie raflera la mise dans ce dossier. Les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées pour sa signature.