Mercato PSG : Le Paris SG se jette sur un phénomène burkinabé !

Le PSG est en pleine négociation avec le Bayer Leverkusen pour s’attacher les services d’Edmond Tapsoba. Le défenseur burkinabé pourrait débarquer à Paris dans les prochains jours.

Mercato PSG : Edmond Tapsoba, priorité du Paris SG cet hiver

Le PSG serait en quête d’un renfort en défense cet hiver suite au potentiel départ de Milan Skriniar vers la Turquie. Les regards des recruteurs parisiens se seraient tournés vers la Bundesliga, plus précisément vers le Bayer Leverkusen et son solide défenseur central, Edmond Tapsoba.

Après avoir essuyé un refus de Liverpool pour Ibrahima Konaté, le PSG aurait jeté son dévolu sur Edmond Tapsoba. L’international burkinabé, qui s’est révélé comme l’un des piliers de la défense du Bayer Leverkusen lors de la dernière saison, serait une cible prioritaire pour renforcer la ligne défensive du Paris SG.

L’international burkinabé est encore en pleine forme cette saison. Il a déjà disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec le Bayer Leverkusen cette saison. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande d’Edmond Tapsoba est estimée à 40 millions d’euros.

Selon les informations de PSGInside-Actus, les discussions seraient déjà bien avancées entre le PSG et le Bayer Leverkusen. Edmond Tapsoba correspondrait parfaitement au profil recherché par le Paris Saint-Germain pour apporter de tonus à sa défense. Les Parisiens et les Allemands pourraient trouver un accord définitif et boucler le deal avant la fermeture du mercato hivernal dans quelques jours.