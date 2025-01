Mercato FC Nantes : Le RC Lens fonce sur un attaquant du FCN

Le RC Lens a entamé des discussions avec les dirigeants du FC Nantes pour recruter l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Le FCN a fixé le prix de son joueur.

Mercato FC Nantes : Le RC Lens relance la piste de Mostafa Mohamed

Le mercato d’hiver tend progressivement vers la fin et le RC Lens continue d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer son effectif. Selon les informations de L’Équipe, les Sang et Or auraient relancé leur intérêt pour l’attaquant égyptien du FC Nantes, Mostafa Mohamed.

Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent un départ de Mostafa Mohamed du FCN pour se relancer dans un nouveau club. Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré a également confirmé que le Pharaon cherche une nouvelle destination.

« On discute fort depuis le début du mercato pour que Mostafa puisse trouver un endroit où il peut s’épanouir, qu’il puisse trouver un entraîneur qui le fasse jouer et un club qui le fasse devenir un joueur indiscutable. Mais il n’a pas encore trouvé de point de chute, il est donc toujours Nantais », a expliqué Antoine Kombouaré lors de l’émission DLZ sur DAZN la semaine dernière.

Le RC Lens avait déjà ciblé Mostafa Mohamed lors du précédent mercato estival. Les dirigeants du RC Lens semblent avoir à nouveau coché le nom de l’international égyptien sur leur short-list. Auteur de 3 buts en 17 matchs cette saison, Mostafa Mohamed fait face à une forte concurrence à la pointe de l’attaque nantaise, notamment avec Matthis Abline.

Cette situation pourrait faciliter les négociations avec le FC Nantes, qui demanderait toutefois un chèque de 15 millions d’euros pour laisser filer son buteur. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2027, Mostafa Mohamed est évalué à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.