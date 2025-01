ASSE Mercato : Monconduit cède son numéro à Cardona et prend une décision radicale

Le mercato de l’ASSE est à l’arrêt dans le sens des départs. Inscrit sur la liste des joueurs partants cet hiver, Thomas Monconduit aurait pris une décision après avoir cédé son numéro à Irvin Cardona.

ASSE : Ognjen Mimovic devrait suivre Irvin Cardona cette semaine

L’ASSE réalise un mercato hivernal discret. À cinq jours de la fermeture du marché des transferts, seul Irvin Cardona a renforcé l’équipe d’Eirik Horneland. Son arrivée a été officialisée mardi et il se prépare déjà avec les Verts pour le match contre le LOSC, samedi.

L’attaquant français devrait être suivi par Ognjen Mimovic, un arrière latéral droit serbe. Défenseur de l’Étoile Rouge de Belgrade, il dispute la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions, ce mercredi soir. Il fera ses valises après cette rencontre pour rejoindre l’AS Saint-Etienne cette fin de semaine, sauf revirement inattendu.

Contrairement à Irvin Cardona, prêté avec une option d’achat, Ognjen Mimovic devrait s’engager avec les Verts contre un chèque conséquent avoisinant les huit millions d’euros, bonus compris.

Mercato : Thomas Monconduit refuse de quitter l’AS Saint-Etienne

Dans le sens des départs, c’est le statu quo. Outre le jeune Ayman Aiki qui est annoncé proche d’un prêt au SC Bastia en Ligue 2, aucun mouvement de départ n’est perceptible à l’ASSE. D’ailleurs, Le Progrès croit savoir que Thomas Monconduit a décidé de ne pas quitter le Forez cet hiver. Son intention étant d’aller au bout de son contrat jusqu’au 30 juin 2025, alors qu’il n’a toujours pas joué le moindre match cette saison.

Monconduit cède le numéro 7 à Irvin Cardona et prend le 2

En revanche, le milieu de terrain de 34 ans a accepté de laisser son numéro 7 à la recrue Irvin Cardona et a récupéré le maillot floqué du numéro 2. Il est néanmoins possible que le mercato s’accélère à l’ASSE dans les derniers instants avant la clôture. En fin de contrat à l’issue de la saison, Mathieu Cafaro, Boubacar Fall et Ibrahima Wadji, mais aussi Anthony Briançon, sont sur le départ.