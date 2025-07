Mercato RC Lens : Une nouvelle offre dégainée pour Matthieu Udol

L’avenir de Matthieu Udol se dessine en pointillé du côté du RC Lens. Le club artésien aurait formulé une nouvelle offre pour le défenseur de 29 ans, ce qui laisse entrevoir un accord imminent avec le FC Metz.

Mercato : Le RC Lens passe à l’offensive pour Matthieu Udol

La saga entre Matthieu Udol et le FC Metz, liée à l’intérêt du RC Lens, est proche de connaître son épilogue. Ces derniers jours, le torchon a brûlé entre le joueur et le président des Grenats, qui refuse de le laisser rejoindre les Artésiens. Le latéral gauche de 29 ans a donc insisté sur son transfert, suite à une sortie dans l’émission After Foot de RMC Sport. Sa déclaration ferme a tout relancé entre les deux clubs, avec un possible accord de transfert en passe d’être trouvé.

Lire aussi : Mercato : Matthieu Udol ouvert à un transfert au RC Lens ?

À voir Le Stade Rennais déchire une offre venue du Brésil !

En effet, le RC Lens, qui avait entre-temps vu son offre de 3 millions d’euros + 500 000 euros de bonus rejetée, a formulé une nouvelle proposition. Selon les informations de la presse locale messine, la direction lensoise aurait soumis cette fois-ci une offre de 4 millions d’euros + 500 000 euros de bonus. Pour l’instant, le FC Metz n’a pas encore donné suite, car il réclame un effort financier minimum de 5 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Matthieu Udol, c’est confirmé !

Une chose est sûre : Matthieu Udol a déjà donné son feu vert au RC Lens, ce qui enlève une part d’incertitude au dossier. De leur côté, les Grenats ont récemment signé le Belge Yannis Lawson, pour compenser en quelque sorte le départ annoncé de leur capitaine.