Mercato ASSE : Deux clubs menacent Saint-Etienne pour Ekwah

Alors que l’officialisation du transfert définitif de Pierre Ekwah à l’ASSE est toujours dans les tuyaux, des clubs étrangers s’activent dans les coulisses pour le recruter.

Mercato : Stuttgart et le Betis Séville foncent sur Pierre Ekwah

L’ASSE n’a toujours pas annoncé officiellement le transfert de Pierre Ekwah de Sunderland AFC en Premier League. Pourtant, L’Équipe a annoncé, il y a plus d’une semaine, que Kilmer Sports Ventures a levé l’option d’achat assortie à son prêt de la saison dernière. Un souci administratif a été évoqué un temps pour justifier le retard de la signature officielle du milieu défensif.

Les rumeurs du mercato laissent entendre que les agents du Franco-Ghanéen lui cherchent un nouveau club, car il ne veut pas jouer en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne. Le joueur de 23 ans est sollicité par des clubs dans deux grands championnats européens.

D’après les informations du quotidien sportif, le VfL Stuttgart en Allemagne et le Betis Séville en Espagne se sont positionnés pour tenter de l’arracher au Verts. Toutefois, les deux clubs de Bundesliga et de Liga ne sont pas encore passés à l’offensive selon la source. (🟢🟢)



ASSE : Horneland veut garder le milieu Franco-Ghanéen

Il est important de noter que Pierre Ekwah a été l’une des satisfactions de l’équipe de l’ASSE la saison dernière. Malgré la relégation en Ligue 2, il est crédité de prestations plus ou moins acceptables. Le joueur formé au FC Nantes et à Chelsea est apprécié d’Eirik Hroneland, qui souhaite le conserver dans son équipe pour jouer la remontée en Ligue 1 en 2025-2026.

La semaine dernière, l’entraîneur des Verts a déclaré qu’il attend le déblocage de la situation du natif de Massy. « Pierre Ekwah a fait une grosse saison au milieu de terrain en Ligue 1 ce qui lui donne de l’ambition certainement. On verra si on peut le garder à Saint-Étienne », a-t-il confié.

