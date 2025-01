Mercato FC Nantes : Le FCN et l’ASSE se jettent sur un buteur ghanéen !

Le FC Nantes et l’ASSE mènent une bataille en cette fin de mercato hivernal pour s’attacher les services d’un attaquant ghanéen évoluant en MLS.

Mercato FC Nantes : Le FCN et l’ASSE à la lutte pour une pépite de MLS

Le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne flairent la même piste en cette fin de mercato hivernal. Ces deux formations de Ligue 1 sont en difficulté en championnat et cherchent des renforts pour se maintenir dans l’élite à la fin de la saison.

Selon les informations de L’Équipe, le FC Nantes et l’ASSE convoitent tous deux l’ailier droit du CF Montréal, Kwadwo Opoku, dont le contrat avec la franchise de Major League Soccer court jusqu’en décembre 2026. Le joueur est en forme aux États-Unis. En 2024, le Ghanéen a disputé 17 rencontres avec son club et a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Actuellement en préparation de pré-saison avec la franchise de Major League Soccer, le Ghanéen ne devrait pas être retenu par ses dirigeants. Une offre comprise entre 2 et 3 millions d’euros pourrait suffire à conclure son transfert d’ici la fin du mercato, lundi soir.

Le FC Nantes et l’ASSE n’ont pas encore formulé d’offre concrète pour le joueur. Les recruteurs de ces deux formations se seraient renseignés sur la situation de Kwadwo Opoku. On ignore si elles pourront accepter de s’aligner sur les exigences du CF Montréal. La valeur marchande du joueur est estimée à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.