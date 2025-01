Mercato FC Nantes : Le RC Lens veut gâcher les plans du FCN cet hiver

Le RC Lens entre en concurrence avec le FC Nantes pour recruter Kamaldeen Sulemana cet hiver. L’international ghanéen serait ouvert à un retour en Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Le FCN et le RCL en lutte pour Kamaldeen Sulemana

Le RC Lens pourrait damner le pion au FC Nantes cet hiver. Ces deux formations de Ligue 1 se jettent sur la même piste. Selon les informations de Sky Sports, le FCN a déniché l’ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana et aurait déjà soumis une première offre à Southampton pour s’attacher ses services. Un prêt avec option d’achat aurait été proposé, mais les Saints auraient décliné cette proposition. Loin de se décourager, les Canaris envisagent de revenir à la charge avec une offre plus convaincante.

Mais un nouveau prétendant entre dans la course pour la signature du joueur. Foot Mercato indique que le RC Lens s’intéresse désormais à Kamaldeen Sulemana pour renforcer son secteur offensif. L’international ghanéen, qui a déjà montré son talent en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais, serait séduit par un retour en France et serait prêt à faire des concessions salariales pour rejoindre le RCL.

Cependant, un obstacle de taille se dresse sur la route des Lensois : les Saints réclament un transfert définitif estimé entre 8 et 9 millions d’euros. Pour l’instant, le RC Lens ne souhaiterait qu’un prêt. Kamaldeen Sulemana est évalué à 13 millions d’euros par Transfermarkt. Depuis le début de la saison, l’ancien Rennais a fait seulement 13 apparitions avec Southampton et n’a inscrit le moindre but.